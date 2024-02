Consulta cittadina delle persone con disabilità a Cerveteri, Badini: “Importante iscriversi, a breve la prima riunione”

CERVETERI – Nei prossimi giorni convocheremo la prima riunione della Consulta Cittadina permanente per le politiche a favore delle persone con disabilità, il cui regolamento è stato definitivamente approvato in Consiglio comunale lo scorso dicembre. Uno strumento di fondamentale importanza, che consente di mettere insieme esperienze e necessità del mondo della disabilità. Per questo invito tutte le realtà interessate a presentare quanto prima formale adesione all’organo della Consulta”. A dichiararlo è Francesca Badini, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Cerveteri.

“Possono presentare domanda di adesione tutti coloro che operano direttamene o indirettamente in ambito della disabilità – ha aggiunto Francesca Badini, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Cerveteri – posso iscriversi, le associazioni legalmente riconosciute che operano sul territorio comunale e nel comprensorio, gli enti del terzo settore, quali organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e imprese sociali incluse le cooperative, gli enti filantropici, le società di mutuo soccorso e fondazioni a scopo sociale, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio o nel comprensorio e le organizzazioni professionali e imprenditoriali che operano nel territorio comunale o nel comprensorio, come ad esempio l’ordine degli architetti o degli avvocati”.

“Oltre a loro – prosegue la Badini – possono presentare domanda di adesione, persone con disabilità, i loro genitori o famigliari purché residenti nel territorio di Cerveteri così come tutti i singoli cittadini con comprovata competenza in materia di disabilità e che si riconoscano nelle finalità della consulta”.

Per iscriversi alla Consulta dei Cittadini con disabilità è necessario compilare il modulo disponibile sul sito del Comune di Cerveteri e presentarlo al Protocollo Generale dell’Ente, sia a mano che tramite posta elettronica certificata.

Al link, la modulistica completa:

https://www.comune.cerveteri.rm.it/novita/consulta-cittadina-delle-persone-con-disabilita