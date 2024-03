Comitato No Autonomia Differenziata : ” E’ necessario informare l’opinione pubblica sulle conseguenze dei provvedimenti”

CIVITAVECCHIA – “Il comitato comprensoriale contro l’Autonomia differenziata ha presentato ieri 29 febbraio l’interessante libro di Fabio Ascenzi “ Autonomia o secessione “ . Nel corso della presentazione, cui hanno partecipato numerose persone, sono emersi tutti i pericoli per l’uguaglianza dei cittadini nel godimento dei diritti sociali e civili se venisse approvata la legge Calderoli che é in discussione alla Camera dei deputati.

Lo scambio “autonomia differenziata” con il “premierato” che i due partiti di governo stanno facendo, travolgerà l’impianto dell’ordinamento dello Stato e la vita dei singoli cittadini italiani soprattutto nel campo della sanità e della scuola.

Contro un autonomismo egoista, che trasferisce risorse dalle regioni più povere alle regioni ricche del centro nord ( 5 miliardi di euro solo per il pendolarismo sanitario) e la creazione di cittadini di serie A e di serie B a seconda del territorio di residenza, il comitato contro l’autonomia si batte da anni e cerca di informare un’opinione pubblica cui i grandi giornali e la televisione nascondono le conseguenze di questi provvedimenti.

Il 16 marzo ci sarà una manifestazione nazionale a Napoli e noi stiamo organizzando un pullman per partecipare “

Il comitato comprensoriale NO autonomia differenziata