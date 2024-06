Civitavecchia Popolare: ” Disponibili ad un apparentamento con il centrosinistra abbiamo trovato la porta chiusa”

CIVITAVECCHIA – “Ci eravamo resi disponibili ad un apparentamento formale con la coalizione di centrosinistra. Purtroppo Civitavecchia Popolare ha trovato la porta chiusa a questa possibilità e non sará quindi presente nella scheda elettorale per il ballottaggio.

Nonostante questo rimane viva la motivazione politica che ci aveva portato a questa disponibilità: la forte preoccupazione per la vittoria della coalizione di Grasso alle prossime elezioni. Per questo abbiamo fatto un passo indietro e lasciato liberi i nostri alleati del Movimento 5 Stelle, di effettuare la loro scelta in relazione alla possibilità di effettuare l’ apparentamento e ai termini dello stesso

L’ondata fascista che attraversa il mondo, confermata anche dalle recenti elezioni europee, rischia di distruggere anche il tessuto sociale e lavorativo della nostra cittá!

Per questo, il 23 e 24 Giugno, invitiamo tutti i nostri sostenitori a fare una scelta di civiltá e recarsi alle urne per esprimere un voto antifascista!” Così il comunicato di Civitavecchia Popolare