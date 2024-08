Civitavecchia in campo per i più fragili

CIVITAVECCHIA – L’assessore ai Servizi Sociali del Comune di Civitavecchia, Antonella Maucioni, è lieta di annunciare l’avvio del “Piano Caldo” a supporto dei cittadini senza fissa dimora. Questa iniziativa, organizzata dal Comune di Civitavecchia, capofila del Distretto Sociosanitario 1 Roma 4 in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, si terrà dal 2 agosto 2024 al 15 settembre 2024 e rappresenta un fondamentale intervento a favore delle fasce più fragili della popolazione, particolarmente colpite dall’attuale ondata di caldo straordinaria.

L’estate torrida pone infatti rischi significativi per chi vive per strada, spesso superiori a quelli invernali. Le persone senza fissa dimora affrontano numerose difficoltà, tra cui solitudine, carenza di acqua e cibo, mancanza di igiene personale e, di conseguenza, un maggiore rischio di infezioni. Il caldo estremo aumenta inoltre la necessità di avere accesso a docce e rifugi sicuri durante la notte e le ore più calde della giornata.

Il “Piano Caldo” si propone di rispondere a queste esigenze attraverso una serie di azioni mirate:

– accoglienza notturna per offrire un luogo sicuro dove dormire.

– distribuzione di pasti e beni di prima necessità per garantire un’alimentazione adeguata.

– unità di strada attive in orario serale e durante le ore più calde della giornata, per distribuire bottigliette d’acqua fresca nelle zone più frequentate.

– sportello di ascolto e orientamento ai servizi per fornire supporto e informazioni utili.

L’assessore Maucioni desidera esprimere “un sincero ringraziamento all’Ufficio dei Servizi Sociali del comune di Civitavecchia, il cui massimo impegno è stato determinante nella messa a terra del progetto. “Questo intervento rappresenta un ulteriore passo avanti nella politica dell’amministrazione comunale, che pone al centro della propria azione il sostegno e la vicinanza a chi ha più bisogno” ha dichiarato Maucioni.

Per segnalare problematiche relative ai cittadini senza fissa dimora, è possibile contattare il numero di pubblica utilità della Croce Rossa Italiana, 1520, o scrivere all’indirizzo di posta elettronica civitavecchia.sportellosociale@lazio.cri.it, fornendo tutte le informazioni necessarie e indicando il luogo di permanenza della persona in difficoltà