Civitavecchia, Cdlt Civitavecchia Roma Nord Viterbo: “La Pas Security non riceve la FILCAMS CGIL e la UILTUCS UIL”

CIVITAVECCHIA – Dal Cdlt Civitavecchia Roma Nord Viterbo riceviamo e pubblichiamo.

Ancora una volta a Civitavecchia, siamo a registrare, con amarezza il mancato rispetto delle norme previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro oltreché della legge 66/2003. A seguito di alcune richieste di incontro volte ad ottenere chiarimenti in merito alle violazioni contenute nella proposta di accordo integrativo Aziendale e al conseguente confronto di merito la Pas Security, Società interamente partecipata dalla AdSP, si è formalmente rifiutata di incontrare le OO.SS. sottoscrittrici del CCNL di riferimento. Riteniamo tale atteggiamento irricevibile ed auspichiamo un ripensamento da parte della Società in tempi strettissimi, in assenza del quale ci vedremo costretti ad assumere tutte le iniziative necessarie a rimuovere atteggiamenti discriminatori.

La Segr. Gen. Filcams Cgil Civitavecchia Rm Nord Viterbo

Donatella Ajala

P. La Uiltucs Uil Roma Lazio

Elvira Fatiganti