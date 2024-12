Civitavecchia, cambio al vertice del M5S: Emanuele Focone nuovo coordinatore territoriale

CIVITAVECCHIA – Il gruppo territoriale del Movimento Cinque Stelle di Civitavecchia annuncia un importante passaggio di testimone: Emanuele Focone è il nuovo coordinatore, succedendo ad Antonio Cozzolino. La nomina segna una nuova fase per il movimento nella città portuale, con l’obiettivo di rafforzare la presenza sul territorio e affrontare le prossime sfide politiche con rinnovata energia. Un cambio generazionale con il nuovo che avanza. Emanuele Focone ha ringraziato il suo predecessore per l’impegno e il lavoro svolto negli anni passati, sottolineando l’importanza della continuità e della collaborazione all’interno del gruppo. “Il nostro obiettivo è ascoltare i cittadini e dare risposte concrete ai problemi della comunità,” ha dichiarato Focone. Antonio Cozzolino, che ha guidato il gruppo con dedizione, ha augurato buon lavoro al nuovo coordinatore, rinnovando il proprio sostegno alla squadra e alla causa politica del Movimento Cinque Stelle. Il passaggio di consegne si inserisce in un momento delicato della politica locale, dove il movimento intende rafforzare il dialogo con il territorio e offrire soluzioni efficaci alle esigenze della città

Gruppo territoriale M5S