Civitavecchia al ballottaggio: sfida tra Massimiliano Grasso e Marco Piendibene

CIVITAVECCHIA – Civitavecchia è chiamata al ballottaggio e la sfida sarà tra i candidati Massimiliano Grasso e Marco Piendibene. Il risultato del primo turno ha mantenuto il trend che si evinceva già dallo spoglio delle prime sezione con la coalizione del centro destra in vantaggio e la coalizione di sinistra subito dietro. Massimiliano Grasso ha ricevuto 9.323 voti come candidato sindaco e 9.642 voti di lista; Marco Piendibene ha ha ricevuto 5.767 voti come candidato sindaco e 5.278 voti di lista. Il partito più votato è stato Fratelli D’ Italia con 3857 voti, seguito dal Partito Democratico con 3.019 voti. Ottimo risultato anche di Roberta Galletta che, sostenuta da una sola lista, ha ricevuto 1.810 voti, potrebbe scattare per lei il seggio. Non bene il Movimento 5 Stelle che si attesta in 4° posizione, dietro a Poletti che sicuramente si aspettava un diverso risultato. La data del ballottaggio è domenica 23 e lunedì 24 giugno