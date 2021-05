Civitavecchia 2024: “Alla Asl Roma 4 servono nuove risorse”

CIVITAVECCHIA – “Guardiamo con favore e speranza all’opera della sanità pubblica sul nostro territorio. La situazione mondiale con l’emergenza che stiamo attraversando ci ha insegnato quanto sia importante avere strutture sanitarie adeguate ad affrontare grandi sfide, nell’interesse non solo della salute dei singoli cittadini, ma della società stessa che ci circonda. Ben venga quindi la nomina della dottoressa Matranga a direttrice generale dell’Asl Roma 4: avere una professionista al vertice dell’azienda locale rappresenta un nuovo inizio, che incoraggeremo e sosterremo”.

E’ quanto dichiara in una nota il Coordinamento politico “Civitavecchia 2024”, che aggiunge: “E’ tuttavia importante anche che l’Asl possa avere al più presto quelle risorse umane che occorrono proprio per affrontare le sfide che dicevamo sopra: quelle legate direttamente alla pandemia, ma anche alla prevenzione e alla erogazione di altri servizi e al monitoraggio della ripartenza, affinché sia in sicurezza. Proprio per questo riteniamo fondamentale che tra le prime misure dei nuovi vertici aziendali possa esserci la ripresa e l’accelerazione delle procedure concorsuali per dotare l’azienda del personale necessario al funzionamento della sua complessa macchina amministrativa”.