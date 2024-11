CGIL – SLC CGIL su incidente a operaio a Civitavecchia: “Solidarietà all’operaio coinvolto nell’incidente sul lavoro a Civitavecchia2

CIVITAVECCHIA – Da CGIL – SLC CGIL riceviamo e pubblichiamo

Esprimiamo la nostra profonda solidarietà e vicinanza all’operaio coinvolto nel grave incidente avvenuto a Civitavecchia, colpito da una scarica elettrica e trasportato in condizioni critiche all’Ospedale Sant’Eugenio di Roma.

Questo ennesimo episodio di infortunio sul lavoro non può e non deve essere considerato un caso isolato o frutto della fatalità. È il risultato di una catena di responsabilità collettive per cui non si investe abbastanza in salute e sicurezza, prevenzione, formazione e controllo delle condizioni lavorative.

Non è più tollerabile che le lavoratrici e i lavoratori siano costretti a pagare, con la propria salute e troppe volte con la vita, il prezzo di scelte irresponsabili e di un sistema di controllo troppe volte insufficiente. Rivolgiamo un appello alle istituzioni affinché rafforzino le ispezioni e aumentino le pene per le imprese che non rispettano le normative, ma soprattutto chiediamo un cambio di mentalità al sistema delle imprese: la vita e il benessere delle persone che lavorano vale più di qualsiasi margine di profitto.

La segretaria generale della CGIL Civitavecchia Roma nord Viterbo

Stefania Pomante

Il segretario generale SLC CGIL Civitavecchia Roma Nord Viterbo

Mihai Popescu