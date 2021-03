CGIL: “Cantiere ex Privilege, cosa bolle in pentola?”

CIVITAVECCHIA – Dalla CGIL Civitavecchia Roma Nord Viterbo riceviamo e pubblichiamo:

“A gennaio avevamo chiesto alla Royalton/Konig di battere un colpo sul cantiere alla Mattonara.

A febbraio si sono tenuti due importanti incontri con il Presidente dell’Autorità Portuale di Civitavecchia: il primo con i rappresentanti della Società e il secondo con le Organizzazioni Sindacali, in cui abbiamo appreso che è stata chiesta una programmazione e una data certa di inizio lavori.

I movimenti notati questi giorni in cantiere ci sembrano operazioni da addetti ai lavori, si spera preparatorie all’avvio delle attività, e pertanto torniamo a chiedere alla Società o a Unindustria che la rappresenta di dire cosa bolle in pentola, se bolle.

A tutti ricordiamo che gli ex lavoratori di quel cantiere hanno sopportato più di tutti i problemi causati dal fallimento e hanno tutto il diritto di avere un pò di giustizia rientrando in cantiere e riprendendo in mano il loro lavoro”.

Camera del Lavoro CGIL Civitavecchia Roma nord Viterbo

FIOM-CGIL Civitavecchia Roma nord Viterbo