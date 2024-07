Centro Studi Aurhelio: “Il Sindaco Tidei offende tutti. Per le parole rivolte alla consigliera Baciu a rimetterci è ancora una volta tutta la città”

SANTA MARINELLA – Dal direttivo del Centro Studi Aurhelio riceviamo e pubblichiamo:

“Sono anni che Santa Marinella a causa del suo Sindaco, sale agli onori della cronaca per l’atteggiamento scomposto di quest’ultimo, ormai contagiato dalla “Sindrome di Biden”. Non pago di tutti gli scandali fin qui scaturiti dai suoi modi inopportuni, pur di salvaguardare la propria posizione di potere – con gli epiteti e le minacce rivolte alla Consigliera Baciu a cui va la nostra totale solidarietà – ha demolito ulteriormente la sua credibilità e quella degli organismi e delle personalità che gli girano intorno. A riguardo, l’assordante silenzio del PD cittadino, delle colleghe consigliere della maggioranza sedute in consiglio comunale, delle paladine del femminismo e dell’emancipazione femminile a intermittenza e quello di una sedicente consulta delle donne – che si fa viva solo a comando, genera ulteriori turbamenti. E’ come se con il passare del tempo un velo omertoso, sia sceso nelle anime di chi dovrebbe vigilare e stigmatizzare atteggiamenti che debbono essere condannati senza il minimo tentennamento. E’ per tale motivo – oltre a registrare alcune degne prese di posizione di qualche esponente regionale del PD – che il centro studi Aurhelio chiede al Sindaco Tidei di scusarsi pubblicamente nei confronti della consigliera Baciu. Cionondimeno, prescindendo dalla riconsiderazione del ruolo e della funzione della consulta delle donne di Santa Marinella – per la quale chiediamo un intervento alle consigliere di opposizione tutte, segnaliamo al Sindaco che molti cittadini sono ormai stufi di questi atteggiamenti prepotenti da bullo fuori e dentro le istituzioni. Se pensa di potersi comportare come in qualche sua fazenda sulle colline, è bene che si ricordi di non tirare troppo la corda, ha già da tempo svergognato smisuratamente la nostra città in tutto il mondo.