Caso Ruberti, M5S-LcR: “Ipotesi rientro Ruberti conferma che Pd non cambia mai”

ROMA – “Apprendiamo dagli organi di stampa che il sindaco Gualtieri starebbe pensando di conferire la carica di amministratore unico di Risorse per Roma ad Albino Ruberti.

Una notizia che, se confermata, rappresenterebbe la palese riprova dell’enorme incoerenza del Partito Democratico e del fatto che non cambi mai.

Come può Gualtieri permettere che Ruberti torni ad assumere un ruolo così importante dopo aver accettato le sue dimissioni da Capo di Gabinetto e aver così riconosciuto la gravità di quella condotta?

Vedremo se quanto riportato corrisponderà al vero. Sta di fatto che questa Amministrazione farebbe bene a prestare maggiore attenzione alle tante criticità irrisolte che affliggono la nostra città piuttosto che elaborare strategie per consentire un ritorno di cui nessuno avverte la necessità”.

Lo dichiarano, in una nota, i gruppi consiliari capitolini M5S e Lista Civica Raggi.