Barbaranelli e Ciancarini: “Via le polemiche, pronti a collaborare per la Biblioteca di Civitavecchia”

CIVITAVECCHIA – Lettera di Fabrizio Barbaranelli ed Enrico Ciancarini al Sindaco e ai Capigruppo consiliari a seguito della proposta presentata da numerosi cittadini per la creazione della Biblioteca di Civitavecchia:

“Pensiamo che la discussione che ha fatto seguito al Consiglio comunale sulla proposta della Biblioteca di Civitavecchia (così ci piace chiamarla), sia stata utile per chiarire alcuni dubbi che si sono manifestati in Consiglio ed anche successivamente sui social.

Vogliamo sperare che sia risultato chiaro che nessuno dei firmatari abbia finalità diverse dal raggiungimento dell’obiettivo espresso nella lettera inviata al Sindaco ed ai Capigruppo consiliari.

Intendiamo ribadire che il nostro unico fine è quello di rappresentare una esigenza largamente condivisa negli ambienti culturali della nostra città: avere un luogo depositario delle nostre memorie, che raccolga e valorizzi quanto prodotto dalla e sulla città. Un luogo quindi con finalità culturali, dalla cui realizzazione può solo trarre vantaggio la città.

La proposta tende ad integrare la importante funzione che la biblioteca già svolge e dovrà essere necessariamente accompagnata da una regolamentazione che la perfezioni e ne espliciti alcuni aspetti problematici.

La nostra intenzione è stata quella di lanciare una idea che deve essere più compiutamente definita ed è per questo che abbiamo dichiarato la nostra piena disponibilità a collaborare confrontandoci con l’amministrazione comunale e gli uffici competenti, con l’intento di dare il nostro contributo, ovviamente se ritenuto utile.

Crediamo che di fronte a una proposta di tale natura, sostenuta da numerosi cittadini impegnati e interessati alla crescita culturale di Civitavecchia, sia utile superare ogni equivoco e ripristinare un clima sereno e costruttivo che consenta di valutarne i contenuti e la fattibilità.

Attendiamo quindi la Sua e la Vostra disponibilità per un incontro che affronti il merito della proposta, in linea con gli orientamenti espressi nel Consiglio comunale”.

Fabrizio Barbaranelli ed Enrico Ciancarini