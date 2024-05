AVS: ” Inaccettabile l’assenza della giunta in carica sulla questione del centro dell’impiego”

CIVITAVECCHIA – “Troviamo inaccettabile la persistente assenza della giunta in carica, ancora per poco, rispetto alla questione del centro per l’impiego. Hanno trovato il tempo per litigare e scegliere il sostituto candidato a Sindaco di Tedesco, pensando che così facendo i cittadini avrebbero dimenticato il nulla assoluto di questi ultimi 5 anni, ma non il tempo per lasciare almeno un segno tangibile e utile per Civitavecchia. Hanno trovato il tempo per utilizzare le agenzie interinali come serbatoio occupazionale momentaneo, con contratti a tempo per pochi eletti, ma non il tempo di una riunione con la Regione Lazio, oggi governata dalla stessa Destra, per restituire uno strumento fondamentale in un contesto come quello civitavecchiese, in cui l’emergenza occupazionale già da bollino rosso, rischia di aggravarsi quando la centrale smetterà di bruciare carbone ed inizieranno i licenziamenti. Hanno trovato il tempo di centrare il record dei rimpasti, ben 7, ma non quello di occuparsi dei problemi veri della città. Chiediamo con forza che prima di abbandonare la nave, questa giunta riesca a portare a casa almeno un risultato per la comunità”

AVS Civitavecchia