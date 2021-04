Attig (Ugl): “Strani comportamenti dal Consorzio Stabile Tedeschi”

CIVITAVECCHIA – Dall’UGL Civitavecchia riceviamo e pubblichiamo:

“Strani comportamenti da parte del Consorzio Stabile Tedeschi, aggiudicatario dell’Appalto delle pulizie all’interno del Comune di Civitavecchia. La scrivente organizzazione, nonostante abbia sempre fatto registrare la netta contrarietà allo spacchettamento dell’appalto in questione tra portierato e pulizie, in quanto privo di ogni garanzia di stabilità dello stesso personale addetto al servizio di portierato.

Oggi nonostante il nostro impegno a non voler acuire gli animi sull’attuale anomala gara delle Pulizie affidata al Consorzio Tedeschi non può più sottacere, vista la fino ad oggi mostrata dallo stesso. La scrivente ricorda sommessamente che nella fattispecie, su questo affidamento, sempre da noi considerato molto poco chiaro, ma potremmo sbagliare, insiste ancora un Sentenza di ricorso che a breve dovrà stabilire se i dubbi da noi manifestati siano fondati o meno.

È evidente, forse, che il Consorzio Tedeschi pensa di dormire sonni tranquilli facendo il bello e il cattivo tempo, sbaglia di grosso. L’Ugl non consentirà a nessuno di calpestare la dignità dei lavoratori soltanto perché qualcuno ha dato delle false garanzie o aspettative”.

Fabiana Attig – UGL Civitavecchia Sede UTL di Roma