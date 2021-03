Attig: “Tedesco faccia dismettere il 4° gruppo di Tvs come previsto dalla delibera di Consiglio Comunale del 2010”

CIVITAVECCHIA – Dal Consigliere comunale de “La Svolta”, Fabiana Attig, riceviamo e pubblichiamo:

“L’imbarazzante invito di visita al 4 gruppo di Terreno power, che il sindaco ha accettato senza pensarci due volte, estendendolo a tutti i consiglieri, senza un preventivo confronto con i capigruppo, è l’ennesima riprova di come questa amministrazione non rispetta le Istituzioni. Vedere ignorati gli atti votati in consiglio, magari chiusi nel cassetto senza dargli alcun seguito, rappresenta un tradimento verso tutti i cittadini che con il proprio mandato hanno consentito a Tedesco di rappresentarli e tutelarli. Rappresenta altresì una umiliazione verso la politica che viene costantemente rilegata “ad un non poco conto”. Il non rispetto nei confronti dei colleghi consiglieri e soprattutto il rispetto delle regole. Utilizzare l’ordine del giorno contro la riconversione a gas della centrale Enel, che io stessa portai in Consiglio comunale come la foglia di fico da sventolare ogni qualvolta ne corra l’occasione per mera propaganda, o per ripararsi da giuste critiche è un atteggiamento che non può essere tollerato. Tanto più se lo si usa per giustificare la propria adesione alla visita guidata al 4 gruppo a GAS di Tirreno Power! La stessa Soc. elettrica che ha soltanto tolto e mai dato alla nostra città ad iniziare dal lavoro. Tedesco disattende quelle che furono e che ancora sono le direttive Che, con Deliberazione n.5 del 08.04.2010, il Consiglio Comunale di Civitavecchia “demandava” al Sindaco, incaricandolo, quale rappresentante legale del Comune di Civitavecchia, di manifestare la volontà contraria dell’Ente, ovvero il dissenso al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) alla Tirreno Power Spa-Centrale termoelettrica Torrevaldaliga Sud Civitavecchia in sede di Conferenza dei Servizi…”, in quanto “l’attuale richiesta dell’A.I.A. conteneva l’autorizzazione all’esercizio della sezione TV4 della quale si richiede, invece, lo smantellamento”.

Mandato questo, che a differenza con quanto fatto da Tedesco, per esempio per Enel o l’area di crisi industriale complessa, fu portato a compimento dall’allora sindaco Gianni Moscherini che senza passerelle di sorta “Formulò l’espresso divieto al funzionamento del Sezione TV4 della Centrale di Torrevaldaliga Sud”, obbligando l’Autorità Competente di Presentare il piano di smantellamento della predetta sezione TV4 come parere istruttorio.

E’ evidente che a nessun Sindaco tranne che a Tedesco, sarebbe mai passato per la testa accettare un simile invito da parte di Tirreno Power che con arroganza e spregio della volontà del Consiglio invita il legale tutore di quegli atti, appunto Tedesco per mostrare il loro progetto di riconversione del 4 gruppo a Gas che nei fatti non dovrebbe più esistere”.

Fabiana Attig – Consigliere comunale “La Svolta”