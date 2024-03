Assegno di Inclusione: avviato in Comune il tavolo con Asl e Inps

CIVITAVECCHIA – Il Sindaco Ernesto Tedesco ha aperto i lavori del tavolo tra Amministrazione comunale, Asl Roma 4 e Inps di Civitavecchia e Bracciano per definire le linee guida di erogazione del servizio Assegno di Inclusione. L’iniziativa, fortemente voluta dall’Assessore ai Servizi sociali Deborah Zacchei e dal Consigliere delegato alla Sanità Massimo Boschini, ha visto riunirsi a Palazzo del Pincio i vertici comunali, la Direttrice Generale Cristina Matranga, il direttore Amministrativo Roberto Di Cicco e la funzionaria dei servizi informatici Raffaella Mancini per la Asl Roma 4, il responsabile dell’Agenzia Sede di Civitavecchia Domenico Leva, la responsabile dell’Urp Emanuela Pedone e la responsabile dell’Agenzia Sede di Bracciano Simona Rocchi per l’Inps.

Commenta l’Assessore Zacchei: “Il nuovo assegno di inclusione rappresenta un impegnativo banco di prova per le amministrazioni che si trovano a dover rispondere contemporaneamente alle esigenze della platea di aventi diritto e all’obbligo di verificare la sussistenza di tutti i requisiti di coloro che ne fanno richiesta. Proprio per questo, anche con i funzionari dei nostri uffici, abbiamo voluto avviare un confronto per far sì che la velocità nelle risposte si coniughi con la certezza di erogare i contributi. Superare le difficoltà tecniche è quindi un obiettivo cui, tutte insieme, le istituzioni devono saper lavorare”.

L’Assessore ringrazia per la disponibilità gli uffici ai Servizi sociali, l’Inps e la direzione strategica dell’Asl Roma 4