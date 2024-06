Approvato il progetto esecutivo per i lavori della mensa presso la scuola Centro

SANTA MARINELLA – Approvato dalla Giunta Comunale il progetto esecutivo per i lavori di realizzazione della mensa presso la scuola Centro.

Il progetto rientra nel finanziamento europeo del piano di ripresa e resilienza per un ammontare di euro 358.150,00 ed interessa l’area in via della Libertà, adiacente il plesso della Scuola elementare.

“Un altro cantiere che ha preso avvio già qualche giorno fa e che porterà alla realizzazione della mensa scolastica e del centro cottura – ha dichiarato il Sindaco Pietro Tidei – . L’idea è quella di creare un punto di ristoro rivolto ai cittadini meno abbienti che potranno usufruire di pasti a prezzi sociali, grazie anche al contributo di Enel Cuore. La struttura ovviamente sarà punto di riferimento per tutti i refettori dei plessi cittadini, ed andrà a riqualificare un’area centrale abbandonata da numerosi anni.

I nostri interventi nel settore dell’edilizia scolastica non hanno eguali nella storia del Comune – ha aggiunto il Sindaco Tidei – ed i risultati sono evidenti e tangibili. Abbiamo riqualificato e messo in sicurezza tutti i plessi della città e stiamo realizzando due nuove strutture, asilo nido e plesso primario, la ciliegina sulla torta di importanti finanziamenti nel settore scuola e pubblica istruzione”