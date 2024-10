Alessi: “sentito ringraziamento al Gruppo Fai di Civitavecchia per inserimento Aquae Tauri nelle giornate FAI”

CIVITAVECCHIA – Dal dall’Assessore al Turismo di Civitavecchia Pietro Alessi riceviamo e pubblichiamo

“Rivolgo un sentito ringraziamento al Gruppo Fai di Civitavecchia, per aver inserito nell’ambito della XIII edizione dell’evento nazionale “Giornate FAI d’autunno” la opportunità di visitare per i due giorni trascorsi, 12 e 13 ottobre, il nostro sito di “AQUAE TAURI”.

Aver consentito, accompagnati dalla guida esperta e documentata, di volontari della associazione, a centinaia di persone di visionare parte del patrimonio storico e archeologico di cui è ricca la nostra città è stato un contributo prezioso allo sforzo di valorizzazione dei nostri luoghi più significativi.

E’ attraverso queste iniziative che l’opinione pubblica può apprezzare, al di là dei pur importanti risvolti culturali, il valore di quanto possediamo e la loro straordinaria forza attrattiva, anche in senso turistico ed economico.

Il sito di Aquae Tauri, quello delle Terme di Traiano, la Ficoncella e, in definitiva, quella intera area, che ha tra le sue vocazioni una destinazione turistico-termale, può rappresentare, se opportunamente tutelata e riqualificata, il vero brand di Civitavecchia, il segno distintivo e caratterizzante della città.

Ci sentiamo impegnati a muovere con sollecitudine passi in questa direzione.

L’Amministrazione comunale avverte come il turismo in particolare, le iniziative culturali e le attività ad esso collegate, possono essere una inesplorata ma sicuramente importante prospettiva, anche per lo sviluppo e l’occupazione”.