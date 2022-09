Affluenza in calo anche su tutto il territorio di Civitavecchia in queste elezioni politiche 2022, sebbene in percentuali minori rispetto al dato nazionale del 64%:

ALLUMIERE 82,18%

ANGUILLARA SABAZIA 74,78%

BRACCIANO 73,85%

CERVETERI 69,63%

CIVITAVECCHIA 71,03%

FIUMICINO 71,02%

MONTALTO DI CASTRO 78,88%

MONTEROMANO 76,64

LADISPOLI 65,97%

MANZIANA 67,86%

SANTA MARINELLA 66,66%

TARQUINIA 67,43%

TOLFA 80,11%