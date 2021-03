PINO DANIELE – QUESTO IMMENSO

Stanno scivolando e quanto, quanto

Quanto manca ancora

Quanto manca per l’alba?

Cosa penserai di me

Se son matto o son bastardo

Quando, quando dico che non credo

Che non credo a nulla

In questo immenso che dura

Tutta una vita o un minuto così

E non riesco più a parlare

In questo immenso che c’è

Fra le tue mani

I tuoi occhi su di me

Dimmi dove stiamo andando

Quando, quando dici che non credo

Che non credo a nulla

In questo immenso che dura…