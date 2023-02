UNICEF/Ucraina: lanciato nuovo sito web su come proteggere i bambini dalle mine

L’Ucraina è diventato uno dei paesi al mondo più contaminati da mine. Fra il 24 febbraio 2022 e il 15 febbraio 2023 la Missione delle Nazioni Unite di Monitoraggio dei Diritti Umani in Ucraina ha verificato 75 bambini morti o feriti a causa di mine e residuati bellici inesplosi. Per ridurre il rischio per i bambini di essere feriti o uccisi, l’UNICEF, insieme al Ministro dell’Istruzione e delle Scienze dell’Ucraina, il Servizio di Emergenza di Stato dell’Ucraina e il Ministero degli Affari Interni dell’Ucraina hanno lanciato un sito web sulla sicurezza dalle mine per genitori, insegnanti e bambini.

Secondo il Servizio di Emergenza di Stato dell’Ucraina (SES), al 17 febbraio 2023, circa 174.000 chilometri quadrati dell’Ucraina potrebbero essere contaminati da ordigni esplosivi o mine. Il SES riporta casi in cui giocattoli e altri oggetti che attraggono l’attenzione dei bambini sono stati trasformati in mine, e questo rappresenta una significativa minaccia per le vite e la salute dei bambini.

“Il 30% del territorio dell’Ucraina è contaminato da centinaia di migliaia di oggetti esplosivi. La curiosità e la disattenzione dei bambini mette in pericolo la loro salute e le vite. Per questo è fondamentale insegnare ai bambini e ai genitori le regole di sicurezza dalle mine,” ha dichiarato Oleksandr Chekrygin, Direttore del Dipartimento di Prevenzione delle Emergenze della SES.

“Nessun bambino dovrebbe rischiare la vita quando cammina per strada, passeggia in un parco o gioca in un parco giochi. Fintantoché l’Ucraina rimarrà contaminata da mine, dobbiamo insegnare ai bambini i pericoli degli esplosivi e come rimanere al sicuro. I bambini e gli adolescenti possono apprendere queste regole sul nostro nuovo sito web attraverso cartoni animati e fumetti sulla sicurezza da mine. I genitori e gli insegnanti troveranno raccomandazioni su come parlare ai bambini di questo tema complesso,” ha dichiarato Murat Sahin, Rappresentante dell’UNICEF in Ucraina.

Il sito include 4 sezioni, dedicate a: genitori, insegnanti, adolescenti e bambini. Ogni pagina contiene informazioni adatte all’età che spiegano la tipologia di mine esistenti e fornisce regole sulla sicurezza. Il capitolo per insegnanti include linee guida per condurre lezioni e presentazioni sulla sicurezza dalle mine per gli studenti di tutte le età.

“Sfortunatamente, i bambini ucraini di ogni età devono conoscere questa materia per proteggere le proprie vite. Per prima cosa, i genitori dovrebbero spiegare loro come comportarsi in presenza di oggetti sospetti, allo stesso tempo, gli insegnanti daranno ai bambini informazioni sulle regole di sicurezza dalle mine e come gestire gli oggetti sospetti. Grazie alla cooperazione con l’UNICEF in Ucraina, saranno incluse nei curriculum lezioni speciali. Gli insegnanti spiegheranno agli adolescenti e ai bambini come proteggere le proprie vite da mine e altri esplosive in un modo semplice e accessibile,” ha dichiarato Serhiy Shkarlet, Ministro dell’Istruzione e delle Scienze dell’Ucraina.