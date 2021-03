Stati Uniti: in Arkansas nuova legge anti aborto, si rischia fino a 10 anni di carcere

L’Arkansas ha approvato la più dura legge sul divieto di aborto in tutti gli Stati Uniti. il provvedimento vieta totalmente l’interruzione di gravidanza “tranne che per salvare la vita della madre incinta in emergenza medica”. Nessuna eccezione è prevista in caso di stupro, incesto o anomalia del feto. Chi viola la legge rischia fino a 10 anni di carcere e 100 mila dollari di multa. Il governatore repubblicano dell’Arkansas , Asa Hutchinsos, ha dichiarato di aver firmato la legge che dovrebbe entrare in vigore in estate. L’obiettivo dei promotori è quello di ribaltare la giurisprudenza della Corte Suprema e riuscire, magari, a minare le basi del diritto di aborto negli Stati Uniti le cui fondamenta sono nella storica sentenza Roe vs. Wade del 1973 che lo legalizzò. L ‘associazione per i diritti civili ACLU in Arkansas ha dichiarato che la legge è ” crudele e incostituzionale“

La battaglia contro le donne e il diritto di autodeterminazione del proprio corpo si fa dura anche in Texas dove, un parlamentare repubblicano ha presentato una proposta di legge shock che consentirebbe di condannare a morte le donne che ricorrono all’aborto.