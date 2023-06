“Vetrallissima”, iscrizioni aperte per la corsa podistica che unisce sport e goliardia

VETRALLA – Impegnativa e veloce per podisti allenati nel suo circuito di 10 chilometri. Ma anche folle ed esilarante nel suo percorso di 5 chilometri non competitivo con punti ristoro a base di pop corn e champagne. È la “Vetrallissima”, la manifestazione organizzata dal gruppo Spirito Sportivo, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, in programma domenica 10 settembre. “Da una parte abbiamo pensato di promuovere una corsa podistica “classica”, dedicata agli atleti, tra strade sterrate e asfaltate in alcuni dei luoghi più suggestivi della nostra città – dichiarano dal gruppo Spirito Sportivo –. Dall’altra, abbiamo deciso di dare un tono scanzonato all’evento, proponendo un itinerario per famiglie con i bambini e gruppi di amici che vogliono divertirsi stando all’aria aperta con zone rifornimento un po’ particolari, dove si potranno mangiare pop corn e bere un bicchiere di champagne”. “La Vetrallissima” sarà quindi un evento sportivo e goliardico allo stesso tempo per salutare l’estate e dare il benvenuto all’autunno che, nella Tuscia, sa ancora regalare all’inizio di settembre bellissime e calde giornate di sole. “Siamo all’inizio di questa nuova avventura – concludono dal gruppo Spirito Sportivo -. Nelle prossime settimane sveleremo altri divertenti dettagli che renderanno speciale l’iniziativa. Per iscriversi e avere tutte le informazioni è possibile andare al link https://www.spiritosportivo.com/eventi/vetrallissima”