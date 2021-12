Un Mercante in fiera dedicato a Civitavecchia al Granari Spazio Off

CIVITAVECCHIA – Il 23 dicembre 2021 il Granari Spazio Off e l’associazione In The Clauds sono liete di presentare “Piazza ar Mercato”, il primo mercante in fiera dedicato a Civitavecchia.

120 carte in palio, tutte raffigurati le immagini dei luoghi e dei piatti più conosciuti della nostra città, nonché dei suoi modi di dire e dei suoi detti più iconici, all’interno dello spazio del Granari Spazio Off, nel pieno centro città, a due passi dal famoso mercato cittadino.

“Piazza ar Mercato” segue, come la tradizione vuole, le regole del più classico dei mercanti in fiera, dove però, le puntate ed i rilanci dei partecipanti all’evento, effettuati per conquistare gli ambiti messi in premio dal Granari Spazio Off, andranno a favore dell’associazione In the Clauds, che si occupa da tempo di prevenzione del tumore al seno nelle giovani donne.

Una serata per veri civitavecchiesi dove ci si potrà divertire con uno dei più popolari giochi di carte di sempre ed essere deliziati da un piccolo aperitivo a tema natalizio, nonché da imprevedibili interventi musicali e teatrali, ma soprattutto dove si può sostenere una causa importante e fondamentale come quella che viene portata avanti dall’associazione In the Clauds.

Per tutte le informazioni è possibile contattare i numeri 3470518621 o 3287314552, oppure consultare la pagina Facebook del Granari Spazio Off.

I posti sono limitati, per prenotarli è necessario usare la piattaforma “Billetto”, disponibile sia tramite sito web che tramite applicazione.