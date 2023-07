Pro Loco, “Dante in Bici Tour”: tappa alle Terme Taurine il 23 Luglio

CIVITAVECCHIA – Dante in Bici Tour è l’impresa ciclistico-letteraria ideata dal Prof. Giorgio Battistella e giunta quest’anno alla terza edizione. Nei precedenti due anni il noto professore trevigiano, da tempo già interprete dei versi danteschi, ha condotto la sua declamazione insieme all’amata bicicletta attraverso itinerari che lo hanno portato dal Veneto all’Emilia Romagna, alle Marche fino all’Umbria, alla Toscana e alla Puglia e Basilicata, offrendo con il suo inconfondibile stile, una originale serata dantesca. Ora è pronto a ripartire in bici con la Divina Commedia nello zainetto, per l’itinerario di questa estate lungo la costa tirrenica. Il viaggio infatti, prenderà il via sabato 15 luglio da La Spezia per raggiungere Reggio Calabria per un totale di 1.360 kilometri. Tra le 26 tappe del percorso, è prevista per domenica 23 luglio la sosta a Civitavecchia grazie all’ospitalità della Pro Loco cittadina e della Sezione Fidapa di Civitavecchia con il patrocinio della Fondazione Ca.Ri.Civ. e della BCC Roma Agenzia di Civitavecchia. “Sono particolarmente felice di ospitare il Prof. Battistella – dichiara la Presidente delle due Associazioni Maria Cristina Ciaffi – Già dallo scorso mese di ottobre abbiamo iniziato una piacevole interlocuzione per organizzare al meglio la tappa di Civitavecchia. Insieme ad alcuni amici ciclisti stiamo anche pensando ad un accompagnamento su due ruote sia all’accoglienza che per la partenza del giorno dopo. Si tratta di una impresa davvero originale e lo spettacolo si inserisce a pieno titolo nella programmazione estiva della Pro Loco nell’ambito delle rappresentazioni volte alla valorizzazione delle Terme Taurine”. L’appuntamento è per domenica 23 luglio alle ore 21,00 presso le Terme Taurine. Per info e prenotazione obbligatoria chiamare il n. 3383279798 anche WhatsApp, oppure tramite mail a prolocolocivitavecchia@gmail.com