Piazza gremita e Pro Loco soddisfatta per “Ar ghetto aricè la granne lumacata”

CIVITAVECCHIA – Una piazza gremita, che ha gustato il menu tipico della tradizione, ha decretato il successo dell’iniziativa “Ar ghetto aricè la granne lumacata” promossa dalla Pro Loco cittadina insieme alla Lady Chef Patrizia Manunza del Ristorante Dolce & Salato.

Soddisfatti, infatti gli organizzatori della popolare “Lumacata di San Giovanni” che si è svoltasi giovedì 23 giugno in Piazza Fratti.

Un ringraziamento è d’obbligo per gli Artisti Federico D’Alessandris con il suo repertorio CantaRoma insieme ai musicisti Leo Marchi e Fabio De Paulis e Roberto Fiorentini con i suoi testi recitati, che hanno saputo ricreare la giusta atmosfera della notte magica delle Streghe, in una suggestiva tradizione romana, in cui vanno a fondersi e confondersi religiosità e superstizione, celebrazione della vita simboleggiata dal sole che riprende tutto il suo vigore e timore per le oscure presenze.

Appuntamento quindi al prossimo anno per una nuova “Notte delle Streghe”.