Lo Juventus Official Fan Club di Civitavecchia celebra il 10° anno di affiliazione

CIVITAVECCHIA – Serata speciale il prossimo Venerdì 11 Ottobre per lo Juventus Official Fan Club di Civitavecchia che celebrerà il decimo anno di affiliazione alla società bianconera

“Arriviamo al decimo anno anno con l’entusiasmo del primo giorno. Un traguardo importante che ci dà la spinta per continuare questo bellissimo percorso, e che merita di essere festeggiato. È un onore per noi la partecipazione di Fabrizio Ravanelli, nostra JLegend e nostro bomber dal 1992 al 1996.

Insieme a lui rivivremo emozioni, ricordi, aneddoti della sua carriera in bianconero in un incontro impreziosito dalla presenza del Direttore di Tuttosport Guido Vaciago e del giornalista di Radio Bianconera Franco Leonetti.

In più avremo il piacere di una videochiamata con l’ex Direttore Luciano Moggi e, chissà, altre sorprese durante la serata.

È, si, la festa del nostro club! Ma dovrà essere una serata di festa di tutti noi juventini

Per questo, diamo appuntamento a tutti i bianconeri che vogliano partecipare

Venerdì 11 Ottobre alle ore 19 al Sunbay Park Hotel”.