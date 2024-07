I Soul Bahia conquistano la Cittadella

CIVITAVECCHIA – Coinvolgente è la parola giusta per il concerto dei Soul Bahia di ieri sera alla Cittadella della Musica nell’ambito della rassegna “E…state in giardino 2024″ organizzato dall’Ufficio Iniziative Culturali e Teatro in collaborazione con la MP Service di Marco Patrizi e la Direzione Artistica di Giulio Castello nell’ennesimo sold out stagionale.

Un sound dai ritmi latini con radici partenopee con interpretazioni singolari di tanti brani di successo nazionale ed internazionale.

Particolarmente apprezzati con numerosi applausi a scena aperta i”mashup” di due o più canzoni che si fondono tra loro, tra i quali anche un medley Battisti ed uno Modugno.

Un pubblico attento ed entusiasta dei 4 ragazzi partenopei che non si sono risparmiati fino al finale con “All night long” ed un’emozionante “Napule’ è/Immagine”.

Ha presentato la serata Nicoletta Scirè