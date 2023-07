Fidapa, martedì 4 luglio appuntamento con “La Marchesa e le Zitelle”

CIVITAVECCHIA – Anche nel periodo estivo proseguono le attività del programma per il biennio 2021/2023 della FIDAPA BPW ITALY – Sezione di Civitavecchia.

Ospite di martedì prossimo sarà Enrico Ciancarini con la presentazione del suo libro “La Marchesa e le Zitelle”, una raccolta di saggi in cui l’autore illustra i profili biografici di alcune donne che hanno influenzato la realtà cittadina nei secoli dal XVIII al XX.

“La genesi del libro risale a circa dieci anni fa – spiega lo stesso Ciancarini – al momento della pubblicazione della biografia del marchese Calabrini. Mi accorsi, documenti alla mano, che al suo fianco la moglie e poi vedova Anna Maria influenzò per due decenni la vita economica e culturale di Civitavecchia. Mi resi allora conto che nelle storie della città erano assenti figure femminili. Iniziò così la mia ricerca”.

“Come Sezione Fidapa – dichiara la Presidente Maria Cristina Ciaffi – ci è piaciuta da subito l’idea di dare rilievo alle donne di Civitavecchia che hanno ricevuto finora scarsa attenzione e alle loro storie, che pur hanno caratterizzato l’identità di un territorio. Questo libro intende restituire la giusta memoria al quotidiano silenzioso di queste figure femminili”.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Avv. Ernesto Tedesco e dell’Assessora alle Pari Opportunità Deborah Zacchei e le introduzioni della Presidente della Fondazione Ca.Ri.Civ Gabriella Sarracco che ha curato la prefazione e di Maria Cristina Ciaffi Presidente della Sezione FIDAPA di Civitavecchia, saranno le Socie Caterina Battilocchio e Patrizia Bravetti a dialogare con l’autore.

L’appuntamento è per il giorno 4 luglio alle ore 17,30 presso la sala Giusy Gurrado della Fondazioe Ca.Ri.Civ