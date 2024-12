Eventi natalizi, cambia il programma di domenica causa maltempo

CIVITAVECCHIA – A causa del maltempo previsto per i prossimi giorni, la programmazione degli eventi natalizi calendarizzati per la giornata di domenica 8 dicembre subiranno alcune variazioni.

In particolare la parata di apertura con performer circensi prevista per le ore 16.30 si svolgerà presso i portici di Corso Marconi, anziché con partenza davanti al Teatro Traiano.

Il gran ballo di Natale delle 17.30 avrà luogo invece all’interno dei locali della Cittadella della Musica, anziché all’aperto.