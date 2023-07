“E…state in giardino”, il 7 luglio alla Cittadella della Musica con “ItaloAmericana Quintet”

CIVITAVECCHIA – Domani, venerdì 7 luglio alle 21,30, la Cittadella della Musica ospiterà la terza serata della rassegna “E…state in giardino”: “ItaloAmericana Quintet” proporrà uno straordinario omaggio ai più grandi cantanti di origine italiana che hanno dominato gli anni d’oro della scena americana. Da Frank Sinatra a Tony Bennet, da Perry Como a Dean Martin e tanti altri, riproposti da un quintetto d’eccezione: con Pierluca Buonfrate, cantante degli “Swing Maniacs” di Renzo Arbore e corista in molte trasmissioni Rai, Alessandro Tomei, sassofonista di Claudio Baglioni, ha collaborato con i più grandi artisti, da Mario Biondi a Ennio Morricone, e poi Giulio Ciani al contrabbasso, da anni nel circuito dei più grandi festival jazz, e Alberto Botta, batterista di lungo corso in Rai e a teatro, anche lui ha suonato con gli “Swing Maniacs” e con molti grandi artisti, da Sergio Caputo a Carlo Loffredo