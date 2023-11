Asl Roma 4 e Comune insieme per “una giornata di sensibilizzazione su Guida e Uso di Sostanze e Alcol”

CIVITAVECCHIA – La ASL Roma4, UOC Servizio Dipendenze e il Comune di Civitavecchia, Assessorato alle Politiche Giovanili, hanno organizzato in stretta collaborazione una giornata di sensibilizzazione su Guida e Uso di Sostanze e Alcol, martedì 21 novembre presso l’Aula Consiliare del Comune di Civitavecchia.

Obiettivo primario della giornata è informare e sensibilizzare i ragazzi su pericoli e rischi connessi alla guida dopo aver assunto alcol o qualsiasi sostanza stupefacente.

Gli studenti che frequentano le scuole secondarie di secondo grado sono prossimi alla guida ma, allo stesso tempo, non solo sono scarsamente a conoscenza dei rischi per la salute e del rischio di incidenti purtroppo spesso mortali, ma ignorano le conseguenze legali a cui possono andare incontro nel caso venga riscontrata un positività ad alcol o ad altra sostanza.

Per questi motivi la giornata prevede degli interventi da parte di personale esperto, sull’uso di sostanze e di alcol.

Inoltre grazie alla partecipazione della Polizia Stradale i ragazzi potranno sperimentare, in virtù di una particolare strumentazione, quali possono essere le alterazioni comportamentali che si presentano quando ci si mette alla guida dopo aver bevuto alcol o assunto una sostanza psicotropa.

Il programma prevede dalle 9.30 i saluti di Ernesto Tedesco, Sindaco di Civitavecchia; Cristina Matranga, Direttrice Generale ASL Roma 4; Deborah Zacchei, Assessore Politiche Giovanili; Giuseppe Barletta, Direttore UOC Servizio Dipendenze. Successivamente gli interventi degli esperti e nel corso della mattinata gli studenti saranno invitati a sperimentare in prima persona, grazie ad una particolare strumentazione messa a disposizione dalla Polizia Stradale, cosa significa guidare dopo assunzione di alcol o di sostanze.

La cittadinanza e la stampa sono invitate a partecipare