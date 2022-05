Al Nuovo Gassman “The Final Show – Vicolo Cechov School On Stage”

CIVITAVECCHIA – Graditissimo ritorno al Nuovo Sala Gassman. Di scena sabato 28 e domenica 29 maggio alle ore 21:00, gli allievi improvvisatori di Vicolo Cechov. Quattro gli spettacoli (due in ogni serata) che la Scuola Nazionale di Improvvisazione e Teatro presenterà in “The Final Show – Vicolo Cechov School On Stage”. Nell’ordine:

Sabato 28 maggio:

“Vicolo Kids” – Regia di Elia Stella Perrone (Artisti improvvisatori Junior). I più “grandi” di tutti daranno prova sul palcoscenico di quanto improvvisare qualunque cosa sia per loro una passeggiata.

“The perfect match” – Regia di Fabio Astolfi (Long Form degli Artisti improvvisatori delle Vicolo Factory). Un serie di incontri a due per trovare il “match perfetto” di cui, poi, se ne racconterà la storia.

Domenica 29 maggio:

“Mai dire Tv” – Regia di Roberto Rotondo & Fabio Astolfi (Artisti improvvisatori di primo livello). Una pazza emittente televisiva improvviserà un intero palinsesto televisivo in cui potrà succedere di tutto.

“End[or]fine” – Regia di Roberto Rotondo (Long Form degli Artisti improvvisatori delle Vicolo Factory). Come passereste l’ultimo giorno sulla Terra? Quattro coppie vivranno davanti al pubblico il loro ultimo giorno sul Pianeta.

Ingresso: 10 euro (a serata).

Per info e prenotazioni: botteghino@nuovosalagassman.com o 3281224154