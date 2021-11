Al Nuovo Gassma si raccontano le “Storie di un matricomio”

CIVITAVECCHIA – Giovedì 2 e venerdì 3 dicembre tornerà al Nuovo Sala Gassman (con entrambe le repliche alle ore 21:00) lo spettacolo poetico e divertente “Storie di un matricomio” di Maria Chiara Trabberi, la quale condividerà ancora regia e palco con Patrizio De Paolis.

“Ginetto e Maria sono due freschi sposini ma non proprio giovanissimi. Hanno una figlia piccola, Sabina. Lui è un uomo onesto, burbero ma dal cuore d’oro e un gran lavoratore. E’ alla ricerca di un lavoro fisso per poter mantenere la famiglia. Nel frattempo si adatta a fare qualsiasi lavoro, anche duro, tanto da aggiudicarsi il soprannome di “Ercolino-sempre-in-piedi”. Maria fa la casalinga e la mamma, lo ama e lo segue sempre. Anche quando, tramite un bando comunale, Ginetto viene assunto in un posto speciale che lui scherzosamente chiama “Mattin Club”. La loro è una storia normale fatta di difficoltà superate con amore e con il sorriso. Il sorriso e l’umanità che Ginetto mette per affrontare un lavoro che nessuno voleva fare, e che di contro gli dona vent’anni di serenità economica e di storie che ancora si porta nel cuore”.

Prenotazioni al 328 1224154.