Al Gassman la crudele follia di Caligola e gli equivoci e i tradimenti di Mes

CIVITAVECCHIA – La pazzia e la crudeltà di Caligola e i tradimenti di coppia di MES, Menzogne Estremamente sincere. Questi i due appuntamenti settimanali del teatro Nuovo Sala Gassman in programma da giovedì a sabato.

Giovedì e venerdì, con inizio sempre alle 21, torna a grande richiesta “Caligola”, opera di Albert Camus, tradotta, riadattata e diretta da Enrico Maria Falconi, con Matteo Tusculano nei panni dello spietato tiranno. Caligola, sconvolto dall’improvvisa morte di Drusilla, sorella e amante, vaga per giorni da solo lacerato dal dolore. Al ritorno i senatori gli ricordano i suoi doveri di imperatore, ma Caligola va su tutte le furie: come possono quegli ingrati parlargli di lavoro in un momento simile? Così il tiranno, accecato dall’odio, comincia a far uccidere persone legate ai senatori senza motivo e senza logica per far provare anche a loro la sua stessa sofferenza e far capire che al mondo non c’è giustizia e tutto è governato dal caso. Sul palco, insieme a Tusculano, Federica Corda, Filippo Granati, Giacomo Costanzo, Alice Pierini, Martina Crescentini e molti altri attori giovani della Blue in the face.

Sabato alle 19, invece, si torna a ridere e pensare con Mes, Menzogne Estremamente sincere, scritto e diretto da Emanuele De Martino. La commedia si sofferma sulla vita di due coppie (Stella e Rolando da una parte e Melania e Luigi dall’altra), una apparentemente aperta e l’altra al contrario più tradizionale. Una serie di eventi ed equivoci porteranno però le due coppie a intersecare le loro vite facendo incontrare e scontrare esigenze, desideri, pulsioni e fantasie dei quattro protagonisti in scena.

Il botteghino del Gassman è aperto dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 e il sabato e la domenica da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli. Per informazioni telefonare al 328/1224154