“Ah, Cupido, ma chi te lo fa fa'” ad Allumiere questa sera per i festeggiamenti Madonna delle Grazie

ALLUMIERE – Appuntamento questa sera alle 21.30, in Piazza della Repubblica, nell’ambito dei festeggiamenti dedicati alla Madonna delle Grazie, all’insegna dell’allegria e del sano divertimento con la commedia brillante “Ah, Cupido, ma chi te lo fa fa!” scritta, diretta e interpretata da Angelo Brunori e portata in scena dalla compagnia “Tira e Molla”, formata, oltre a Brunori, dagli attori Giancarlo Befani, Antonella Venturini, Catia Caprasecca, Cinzia Del Duca, Daniele Basili, Francesca Gismondi, Gianfranco Pinna, Giuseppe Massimo, Marco Sportiello, Rita Del Duca, Stefania Fratalia.

Aiuto registi: Luca Brunori e Raffaele Scattaglia. I balletti sono a cura della “New Dance Evolution Center” di Isabella Superchi.

La stessa commedia che è stata rappresentata a scopo benefico anche al Teatro di Padova dall’associazione “Il Piccolo Principe”, a sostegno dell’ospedale di Mestre, nonché al Teatro di Napoli.

Brunori, appassionato da sempre delle commedie musicali, è autore oltre che di “Cupido”, di altre due commedie “Il somaro innamorato” e “La Macelleria Figaro”. In cantiere ve n’è anche un’altra su cui l’autore non si sblilancia ma promette che sarà “una sorpresa per il prossimo anno”.

Ingresso gratuito