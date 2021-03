A giugno la prima edizione di Ladispolibri 2021

LADISPOLI – È ufficiale: dall’11 al 13 giugno, a Ladispoli in Piazza Rossellini, si terrà la prima edizione di “Ladispolibri 2021 – Fiera del libro e dell’Editoria” un appuntamento che si spera possa diventare di anno in anno sempre più grande e importante.

Sarà curato dall’Assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca Comunale “Peppino Impastato” e, per questa prima edizione, si comincerà con un numero limitato di espositori, anche se, nel caso pervenissero molte adesioni, si è già pensato ad un ampliamento degli spazi a disposizione.

Le case editrici invitate sono diverse e importanti, con largo spazio dedicato a quelle locali, alle due librerie di Ladispoli e alle Associazioni Culturali che si occupano di Letteratura.

Al centro della piazza sarà istallato un grande gazebo con pedana e sedie dove per tre giorni si succederanno in un programma serrato e di grande valore presentazioni di libri e conferenze. Si parla anche della presenza di qualche grande nome.

Le case editrici partecipanti saranno ospiti del Comune di Ladispoli e potranno godere di convenzioni con attività ricettive e di ristorazione della nostra città per pernottare e mangiare nella nostra bella Ladispoli.

Ecco il commento dell’Assessore alla Cultura Marco Milani: “Sollecitato dal Sindaco Grando ho, con il mio ufficio, organizzato questa prima fiera del libro che nel tempo diventerà sempre più grande e importante”.