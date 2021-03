Un toolkit per combattere la violenza sulle donne in Tunisia

Al fine di lottare contro ogni forma di violenza nei confronti delle donne in Tunisia e di assicurare l’accesso ai diritti garantiti dalla legge organica n. 2017-58 dell’11 agosto 2017 sull’eliminazione della violenza contro le donne, il Ministero tunisino della donna, della famiglia, dell’infanzia e degli anziani ha elaborato, con il sostegno del Consiglio d’Europa, un toolkit intitolato “I diritti delle donne vittime di violenza”.

Il toolkit include:

L’opuscolo sui diritti delle donne vittime di violenza “Non sono sola…”, che si rivolge alle donne con un linguaggio semplice e chiaro per informarle dei loro diritti, come stabilito dalla legge organica n. 2017-58 dell’11 agosto 2017 sull’eliminazione della violenza contro le donne. L’opuscolo presenta anche le strutture e i servizi a cui ogni donna vittima di violenza può ricorrere e fornisce una lista di contatti ed enti di assistenza. Per maggiori informazioni, è possibile consultare l’opuscolo, disponibile in arabo, nella sua versione elettronica.

Le carte dei diritti delle donne vittime di violenza che riassumono in modo chiaro e conciso i diritti spiegati nell’opuscolo.

( Comunicato stampa-Consiglio d’Europa)