Elezioni Europee, i candidati di Pace Terra e Dignità a Piazza Trieste a Santa Marinella

SANTA MARINELLA – “Il Circolo del PRC di S. Marinella invita i cittadini sabato 1 giugno, alle 17.30 a piazza Trieste (S. Marinella), presso il cocktail bar “Jekyll & Hyde”, all’incontro con Elena Mazzoni e Fabio Alberti, candidati al parlamento europeo per la lista “Pace Terra Dignità” nel collegio elettorale dell’Italia centrale.

La lista, promossa da Michele Santoro e Raniero La Valle, è l’unica ad aver raccolto le firme in tutti e cinque i collegi ed è riuscita a presentarsi in tutto il territorio nazionale. E’ una lista “di scopo”, nata per sollecitare cittadine e forze politiche a prendere una posizione chiara e decisa di fronte alla rapida escalation bellica a cui i governi europei assistono immobili. Malgrado le condizioni per lo scoppio di una terza guerra mondiale si stiano concretizzando sempre più rapidamente, non sembra determinarsi altra azione se non un riarmo massiccio e generalizzato alzando il livello dello scontro militare in Ucraina.

Il genocidio perpetrato a Gaza dal governo Netanyahu seppellisce la questione palestinese sotto un cumulo di macerie e di oltre 35mila cadaveri. All’attacco terroristico del 7 ottobre da parte di Hamas si è reagito moltiplicando l’orrore e negando al popolo palestinese qualsiasi possibilità di sopravvivenza a Gaza, Rafah e in Cisgiordania.

L’Italia è tra i paesi che non riconoscono alla Palestina il diritto ad avere uno Stato ma di questo non si parla; il dibattito elettorale si incentra sulle diatribe tra i leader e i loro riottosi alleati, sia al governo che all’opposizione.

Il PNRR, che doveva finanziare il New Green Deal e la sanità a seguito della duplice crisi pandemica e climatica, si è trasformato nel suo esatto contrario: cemento, gasdotti, rigassificatori, mentre la sanità rischia di collassare per mancanza di personale. Si è soppresso il reddito di cittadinanza e si è bocciata l’ipotesi di un salario minimo costringendo i lavoratori ad accettare precariato e i salari più bassi d’Europa. La pratica del subappalto rimuove le responsabilità di fronte un numero impressionante e scandaloso di morti sul lavoro. I giovani abbandonano il paese mentre chi immigra da noi viene respinto o recluso nei CPR. E’ una situazione davvero senza futuro e senza speranza eppure non sembra prefigurarsi alcuna inversione di rotta.

Anche per scongiurare un nuovo record di astensionismo, la lista Pace Terra e Dignità chiede un sussulto contro la rassegnazione alla catastrofe. Non saranno solo gli altri a soffrire, coloro che abitano terre lontane. Questa volta il disastro ci riguarda direttamente e getta un’ombra minacciosa sul futuro di tutti noi.

Per conoscere le proposte per l’Europa e porre domande ai candidati di Pace Terra Dignità, invitiamo tutti a partecipare”

Rifondazione Comunista S. Marinella