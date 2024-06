Poletti incontra il gruppo della lista Noi Moderati

CIVITAVECCHIA – “Paolo Poletti, candidato sindaco alle prossime amministrative di Civitavecchia, ha incontrato le cittadine, i cittadini ed il gruppo della lista NOI MODERATI, presso il point elettorale di Claudio Fava, per condividere e spiegare il suo programma elettorale e per sentire dalla voce degli elettori stessi quali le priorità maggiormente avvertite e quali le aspettative nutrite verso la futura amministrazione comunale.

Il dott. Paolo Poletti ha iniziato il suo intervento paragonando Civitavecchia ad una barca in secca, ancora integra nel suo scafo e nelle sue sovrastrutture, ma in secca… E’ necessario togliere Civitavecchia da questa secca, ha continuato il candidato sindaco, attraverso un programma articolato di rigenerazione.

La rigenerazione deve essere intesa sia nel senso strutturale, che riguardi la città, gli spazi verdi, le aree attrezzate, il decoro urbano, ma anche e soprattutto una rigenerazione delle coscienze.

Occorre far risvegliare le coscienze dei cittadini e delle cittadine di Civitavecchia, e mettere in campo programmi mirati per l’efficientamento dei servizi pubblici. Una città più mobile e una città più digitale è una Civitavecchia ove poter vivere meglio.

Si è parlato anche di sviluppo della cantieristica navale sia per la nautica maggiore che per le navi commerciali.

Il candidato sindaco Poletti, avverte la necessità di ampliare e migliorare la zona industriale di Civitavecchia agevolando anche un partenariato pubblico e privato, garantendo sostegno alle grandi aziende che vorranno investire i propri capitali a Civitavecchia, purchè siano aziende con partecipazione di maggioranza pubblica comunale, di alta tecnologie e soprattutto non inquinanti.

Ampio il programma condiviso verso il settore del turismo che verrà integrato ulteriormente con un programma mirato che il candidato Sindaco presenterà lunedì prossimo .

Il potenziale inespresso che il turismo, se agevolato avrebbe esprimere sull’economia di Civitavecchia è stato motivo di dibattito.

È emersa la necessità di maggiore offerta turistica, occorre fare marketing verso i turisti ed invitarli a sostare maggiormente a Civitavecchia.

Ogni turista potrebbe spendere nei ristoranti, negli alberghi nei negozi della città fino a cento euro al giorno, sono queste risorse che Civitavecchia deve intercettare e far rimanere nel suo territorio quindi maggiore offerta strutturale per il turismo ma anche maggiore offerta culturale.

Si è ampiamente parlato dei giovani di Civitavecchia e della necessità di coinvolgerli nell’amministrazione e per il bene della città.

Il candidato Sindaco assicura che sarà in grado di portare un importante miglioramento alla città, ma poi lo stesso dovrà essere continuato dalle nuove generazioni.

In questo contesto si inserisce la candidatura a consigliere comunale di Claudio Fava che vuole mettere le sue capacità, le sue energie a disposizione della Città di Civitavecchia, condividendo a pieno il programma elettorale del candidato Sindaco Poletti.

Fava auspica che Civitavecchia, possa divenire un luogo invitante e non ostile verso le nuove generazioni.

Claudio Fava avverte la necessità di generare prospettive per un migliore futuro dei giovani civitavecchiesi, l’amministrazione dovrà attuare tutti i programmi che consentino alle nuove generazioni di rimanere a Civitavecchia e di non cercare fortuna in altri luoghi”

Ufficio stampa Paolo Poletti candidato sindaco di Civitavecchia