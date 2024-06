PD, Alessi: ““Il vento soffia ancora”

CIVITAVECCHIA – “Un ringraziamento caloroso ai nostri elettori per il consenso che ci hanno dato e che ha consentito, assieme al risultato conseguito da AVS e da Unione Civica, che fanno parte della coalizione che sostiene Marco Piendibene, di conseguire l’importante risultato di concorrere al prossimo ballottaggio per la elezione del futuro Sindaco e della futura Amministrazione di Civitavecchia.

Il confronto che si determinerà dovrà vedere, senza equivoci, il confronto tra due visioni della città e tra due riferimenti politici e ideali che saranno in franca e aperta opposizione l’uno all’altro.

Il nostro programma, costruito attorno a progetti concreti, da realizzare nell’interesse primario della città, nasce e si sviluppa nel fronte valoriale nel quale ci riconosciamo che è quello delle forze di centro-sinistra, democratiche e progressiste e ambientaliste, sempre aperti al dialogo e alla ricerca di sintesi con quanti vorranno contribuire a migliorare le condizioni di vita delle persone.

Ci sentiamo, in questa fase, impegnati per vincere la prova del ballottaggio e dare a Civitavecchia una Amministrazione all’altezza delle sfide che ci attendono.

In primo luogo, si dovrà guardare ad una transizione energetica che si muova sul solco della liberazione dai combustibili fossili per la tutela della salute e dell’ambiente, ma che sia anche in grado non solo di salvaguardare in maniera piena i livelli occupazionali ma si ponga l’obiettivo persino di accrescere le opportunità di lavoro per i giovanidella nostra città.

Vi dovrà essere, quindi, un impegno primario in direzione dello sviluppo ordinato del nostro scalo portuale, che dovrà accrescere le sue potenzialità in direzione dei passeggeri e delle merci.

Si avrà, inoltre, il difficile compito di contrastare un degrado urbano, ma anche sociale e culturale che ha ridotto indubbiamente la qualità della vita.

Queste sono solo di alcune questioni del nostro programma, ricco e articolato, che sarà per ogni futura azione e decisione che verrà assuntail punto di riferimento irrinunciabile.

Chiediamo al nostro elettorato e a tutti i cittadini di non perdere questa occasione per un deciso cambio di rotta. Portiamo al governo cittadino la buona politica, la competenza amministrativa, l’esercizio della trasparenza e del dialogo costruttivo con le energie migliori della città.

Chiediamo a tutti di votare il prossimo 23 e 24 giugno Marco Piendibene alla carica di Sindaco”

Il Segretario del Circolo del PD di Civitavecchia Piero Alessi