” La città che ci meritiamo” AVS accanto alla Rete degli Studenti Medi

CIVITAVECCHIA – “Una folta delegazione di Alleanza Verdi Sinistra era presente ieri all’iniziativa “La città che ci meritiamo” organizzata dalla Rete Degli Studenti Medi di Civitavecchia. Molti i temi proposti all’attenzione di chi si candidata a governare la città nei prossimi cinque anni. Alleanza Verdi Sinistra oltre a sottoscrivere ufficialmente e integralmente il documento redatto da L3 giovan3 cittadina , ha fatto già proprie molte delle proposte all’interno del suo programma. Già dall’inizio di questa campagna elettorale temi come l’ambientalismo, la necessità di una nuova transizione energetica, il transfemminismo, l’attenzione alla salute mentale e all’adolescenza così come il valore fondante dell’antifascismo sono stati la cifra del nostro agire politico. Accogliamo quindi con estremo interesse tutte le proposte della Rete Degli Studenti Medi nella loro totalità. La lotta contro l’abilismo, contro qualsiasi forma di discriminazione, la necessità di un linguaggio inclusivo e di forme di partecipazione transgenerazionali ci vedranno sempre in prima linea accanto alla grande preparazione e competenza di quest3 ragazz3.”

AVS Civitavecchia