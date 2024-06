Elezioni Civitavecchia, Poletti incontra il mondo dello sport

CIVITAVECCHIA – Dall’ufficio stampa del candidato a sindaco di Civitavecchia, Paolo Poletti, riceviamo e pubblichiamo:

“L’incontro di ieri mattina al Parco Spigarelli di Civitavecchia è stato l’epilogo di un dialogo con il mondo dello sport e dell’associazionismo sportivo che il candidato sindaco Paolo Poletti ha voluto fortemente per costruire quel legame che ogni buona amministrazione comunale dovrebbe tessere con le Comunità di cui è parte e guida. Intorno a Poletti i responsabili di numerose associazioni, oltre a sportivi e cittadini, tutte persone legate da una passione per lo sport inteso non solo come competizione ed agonismo ma anche quale stimolo all’educazione ed alla crescita continua delle persone.

“Io ed i candidati che mi sostengono – ha detto Paolo Poletti – riteniamo che attraverso un approccio più attento alle esperienze di ciascuna Associazione, si possa arrivare ad un migliore coordinamento delle attività, a fare sinergia ed a supportarle nella ricerca di sponsor e finanziamenti pubblici, nazionali e della UE. Lo sviluppo dello sport, attraverso l’organizzazione e la promozione di eventi, non solo genererà emulazione, bensì potrà essere anche un traino per l’economia locale, sfruttando le potenzialità del “turismo sportivo”. In tutto questo sta il senso dell’incontro: lavorare insieme per lo sport e nel mio programma elettorale si parla veramente tanto di associazionismo e di sport.”