Elezioni Civitavecchia, Piendibene: “Spira un vento buono”

CIVITAVECCHIA – “Obiettivi programmatici chiari, coesione della coalizione, giusto mix di esperienza e novità nella proposta della classe politica: sono buoni motivi per garantire che la fiducia per le liste che mi sostengono alle elezioni di sabato 8 e domenica 9 giugno è ben riposta.

L’amministrazione uscente ha dimostrato una sostanziale carenza di tali requisiti, distinguendosi per la mancanza di progettualità e per l’estrema litigiosità, ma soprattutto per un’assenza di visione complessiva e per l’incapacità di cogliere il segno dei tempi che stanno cambiando.

Alla città serve sicuramente una svolta, un deciso cambio di direzione, politica e programmatica, oltre che etica: la riconversione dell’economia su basi green, il rilancio del settore turistico e del commercio, un nuovo rinascimento culturale, provare a realizzare una città più bella, ordinata e sicura, dove sia piacevole vivere e dove solidarietà, giustizia sociale e diritti per tutti trovino piena cittadinanza.

Civitavecchia può e deve voltare pagina e ritengo che soltanto noi possiamo essere gli interpreti di questa necessità di cambiamento: spira un vento favorevole, tracciamo insieme la rotta verso la città che vogliamo”

Marco Piendibene candidato sindaco di Civitavecchia