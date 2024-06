Elezioni Civitavecchia, PD: “Votare è bello”

CIVITAVECCHIA – “Sabato 8 e domenica 9 giugno p.v. si voterà per rinnovare il Parlamento Europeo e l’Amministrazione della città.

Poche essenziali motivazioni che dovrebbero spingerci verso una scelta.

In primo luogo, votare!

Non si dovrebbero spendere molte parole per sollecitare tutti a recarsi alle urne. Avere tra le mani una scheda su cui imprimere il nostro punto di vista è un privilegio che molti, nel nostro Paese, nel trascorso passato hanno pagato con sofferenze personali e talvolta con la propria stessa vita. Un privilegio che miliardi di uomini e donne, sul pianeta, ci invidiano. Un privilegio che si chiama libertà e si declina nel concetto di democrazia. Un privilegio che pone tutte le persone sullo stesso piano: una festa dell’uguaglianza alla quale è bene partecipare se non si vuole una condanna all’irrilevanza e all’esclusione.

In secondo luogo, votare bene e con discernimento.

In questa direzione, sostenere le forze di progresso, e con esse il Partito Democratico, appare necessario per costituire un argine ad una destra sempre più radicale ed aggressiva. Il significato profondo del voto europeo ha questo profilo. Si tratta di un momento cruciale. Una distrazione o una pericolosa indifferenza potrebbero avere effetti estremamente gravi sul nostro futuro. Uno sbaglio di direzione a favore delle destre populiste, nazionaliste, antieuropee, xenofobe e sostanzialmente neofasciste si ripercuoterebbe sulle speranze di pace; sulla qualità della nostra libertà e della nostra democrazia; sul nostro welfare; sui principi di uguaglianza, tolleranza e inclusione; sui diritti civili e sociali.

Votare a Civitavecchia per la coalizione che si è costituita a sostegno della candidatura a Sindaco di Marco Piendibene si muove dentro questo solco.

Il progetto di governo cittadino che presentiamo illustra una città del tutto nuova: più moderna, più salubre, più prospera, dove la vita sia migliore per tutti. Una città che non sia sotto i tacchi dei potenti e vittima della saldatura tra interessi economici e di potere dei soliti pochi noti. Presentiamo la candidatura di persone perbene che ignorano la cattiva abitudine di cambiare casacca ad ogni stormir di fronde; che hanno nei diversi settori e nelle diverse attività competenze, passione civile ed amore per la propria città. Si presenta una occasione da non perdere. Possiamo cambiare il verso delle cose e dare speranza e fiducia per il futuro. Votare può essere bello”

Circolo del PD Civitavecchia