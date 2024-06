D’Antò : ” Viviana Astuti sarà il nostro Assessore ai Servizi Sociali”

CIVITAVECCHIA – “Oggi abbiamo il grande onore di annunciare la persona che si occuperà di uno dei settori più importanti dell’azione di nostra amministrazione, dedicato alla cura dei più fragili. L’Assessore ai Servizi Sociali sarà Viviana Astuti.

Viviana è nata nel 1971 a Civitavecchia e ha dimostrato sin da giovane una passione innata per aiutare gli altri. Nel 1997 ha conseguito il Diploma di logopedia presso l’Istituto di Ortofonologia di Roma sotto la guida del Prof. Bianchi di Castelbianco, e successivamente, nel 2000, ha ottenuto la Laurea in Logopedia presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Specializzata nel trattamento dei disturbi del linguaggio in età evolutiva a Bologna con il Prof. Giacomo Stella, ha continuato la sua formazione in riabilitazione cognitiva con il Prof. Perfetti a Pisa.

Nel 1997, con coraggio e determinazione, ha aperto il primo studio di riabilitazione privato a Civitavecchia, segnando l’inizio di una brillante carriera come libera professionista. Nel 2013, ha co-fondato l’associazione Spazio Eira, dimostrando ancora una volta il suo impegno per l’inclusione sociale. Tra i progetti realizzati, spicca la “Banca del Tempo Sociale”, la prima nel centro Italia, in collaborazione con la fondazione I Bambini delle Fate di Franco Antonello.

Dal 2018, insieme a Stazione Musica, Viviana ha contribuito a dare vita al festival di San Romolo, un evento che celebra la diversità e l’inclusione attraverso l’arte e la musica. Recentemente, a dicembre 2023, l’associazione ha avviato un progetto di formazione al lavoro per giovani diversamente abili, in collaborazione con la Repubblica dei Ragazzi.

Viviana è una persona determinata, concreta e pratica. Comprende profondamente il valore del tempo, specialmente quando si tratta di intervenire per alleviare situazioni di disagio e sofferenza. La sua capacità di fare propri i problemi degli altri e di impegnarsi al massimo per risolverli è straordinaria. Sposata da 26 anni, è madre di tre figli meravigliosi: due ragazze di 15 e 20 anni e un ragazzo speciale di 25 anni, oltre ad essere la premurosa proprietaria di due cani e tre gatti.

Viviana Astuti rappresenta l’incarnazione dell’empatia e della dedizione. Siamo certi che, con la sua esperienza e il suo cuore grande, farà la differenza nella vita di molti”

Enzo D’antò candidato sindaco di Civitavecchia