Coalizione per D’Antò sindaco: ” Sosteniamo la campagna ” Italia Ripensaci”

CIVITAVECCHIA – “Come coalizione abbiamo deciso raccogliere l’invito di parte della società civile di Civitavecchia, a sostenere la mobilitazione “Italia Ripensaci” aderendo e sottoscrivendo l’ICAN Cities Appeal, l’appello lanciato da ICAN, la Campagna Internazionale per l’Abolizione delle Armi Nucleari, Premio Nobel per la Pace 2017, con i suoi partner italiani Rete Italiana Pace e Disarmo e Senzatomica, insieme all’associazione Mayors for Peace, Sindaci per la Pace, presieduta dal Sindaco di Hiroshima, rivolto agli enti locali italiani :

“La nostra Città esprime forte preoccupazione per la grave minaccia posta dalle armi nucleari alle comunità in ogni parte del mondo. Crediamo fermamente che i residenti nelle nostre città abbiano il diritto di vivere in un mondo libero da questa minaccia. Qualsiasi uso di armi nucleari, intenzionale o accidentale, avrebbe conseguenze catastrofiche, vastissime e durature per gli esseri umani e per l’ambiente. Noi quindi esprimiamo il nostro sostegno al Trattato sulla Proibizione delle Armi Nucleari e ci appelliamo ai nostri governi nazionali affinché vi aderiscano”

La sottoscrizione da parte del Comune di Civitavecchia dell’Ican Cities Appeal vuole essere un appello rivolto al Governo Italiano affinché trovi le modalità per aderire al percorso del TPNW, il Trattato sulla proibizione delle armi nucleari, approvato dall’Assemblea Generale dell’Onu il 7 luglio 2017. Il TPNW è entrato in vigore il 22 gennaio 2021 con la ratifica del 50° stato . L’Italia, ad oggi, non ha ratificato il trattato. Il TPNW proibisce agli Stati di sviluppare, testare, produrre, realizzare, trasferire, possedere, immagazzinare, usare o minacciare di usare gli armamenti nucleari, o anche permettere alle testate di stazionare sul proprio territorio. Inoltre impedisce loro di assistere, incoraggiare o indurre altri Paesi ad essere coinvolti in tali attività proibite. L’Italia ad oggi ha sul proprio territorio 35 testate nucleari statunitensi distribuite tra le basi di Ghedi e Aviano. Porteremo in Consiglio Comunale in accordo con il nostro candidato D’Anto la mozione in sostegno al Trattato sulla proibizione delle armi nucleari”

Coalizione per Enzo D’anto’ Sindaco