Chiusura campagna elettorale Poletti: “Una vera e propria festa di popolo”

CIVITAVECCHIA – Dall’ufficio stampa del candidato a sindaco Paolo Poletti riceviamo e pubblichiamo:

“E’ stata una vera e propria festa di popolo, animata da centinaia di cittadini, quella che ieri ha salutato la chiusura della campagna elettorale della coalizione guidata dal candidato sindaco Paolo Poletti. Lo scenario è stato quello di piazza Fratti, luogo che ha visto anche negli anni scorsi l’entusiasmo della gente esplodere ogni volta che si è presentata una forza in grado di cambiare il modo di fare politica a Civitavecchia. Questa è l’occasione giusta per dare voce a tutti quei cittadini che nel progresso e nel futuro vedono anche una grande opportunità di rilancio e di riscatto. Su un palco decorato di bianco e di blu sono sfilati i protagonisti della politica del territorio assieme ad alcuni candidati, più e meno noti ma accomunati tutti da una grandissima voglia di darsi da fare per la propria Città. Si sono succeduti, tra gli altri il senatore di Italia Viva Ivan Scalfarotto, Marco Di Stefano, commissario di Noi Moderati e membro dell’assemblea capitolina, Giorgio Simeoni, consigliere regionale e capogruppo di Fi, Marietta Tidei, Consigliera regionale Italia Viva, Alessandro Battilocchio, deputato Forza Italia e ha concluso Paolo Poletti, candidato sindaco di Civitavecchia per la coalizione e leader della lista civica Poletti sindaco. Dal palco il candidato sindaco ha parlato con passione, raccontando una campagna elettorale che giorno dopo giorno ha fatto registrare numeri impressionanti ed un consenso sempre più solido tra la gente, tra i cittadini che hanno capito il valore di questa nuova proposta ed hanno compreso quanto sia importante un cambiamento senza strappi e ampiamente condiviso. Non è stato difficile nemmeno trasmettere il concetto per il quale la componente dell’unità ed il valore del progresso, espressioni presenti in tutti i punti del programma che è stato ancora una volta ricordato nei suoi aspetti principali evidenziando il rilancio dell’economia locale, la modernizzazione delle infrastrutture, il miglioramento dei servizi pubblici e l’attenzione all’ambiente. Tra applausi scroscianti, Poletti ha promesso una gestione trasparente e partecipativa, volta a coinvolgere i cittadini nelle decisioni. Gli interventi degli altri esponenti della coalizione hanno rafforzato i messaggi chiave, evidenziando l’esperienza e la competenza di tutta la squadra di governo e la credibilità che riscuote anche negli ambienti politici di livello nazionale. La serata si è conclusa con un appello al voto, invitando tutti a scegliere il cambiamento e a credere in un futuro migliore per la comunità. La folla, carica di energia, ha salutato il candidato con lunghi applausi, dimostrando un forte sostegno e un ottimismo contagioso che saprà trascinare tutti anche oltre il giorno delle elezioni”