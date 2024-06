Campo dell’Oro, Poletti : ” Delibera di dubbia legittimità, tempistica sospetta”

CIVITAVECCHIA – “In data odierna, la Giunta municipale ha approvato una delibera con la quale, tra l’altro, permetterebbe la costruzione di una rilevante struttura di vendita di 1.100 mq in Campo dell’Oro.

Da una prima lettura, tale delibera appare sospetta nella tempistica, perché adottata alla vigilia delle votazioni, peraltro senza che ne ricorresse l’urgenza.

Appare inoltre di dubbia legittimità che, visto il Regolamento di funzionamento della Giunta, essa sia stata presieduta da un assessore, pur in mancanza, come già evidenziato, del requisito di urgenza.

Perciò la delibera è senza dubbio meritevole di riesame da parte della prossima Amministrazione comunale, sia nel merito che nella forma: a questo mi impegno”

Paolo Poletti candidato sindaco di Civitavecchia